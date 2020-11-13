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Німеччина та Франція підтримали Україну щодо єдиного Плану дій по Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Представники Німеччини та Франції підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це за результатами робочій зустрічі політичних радників лідерів держав “Нормандської четвірки” повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Зазначається, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував партнерам з Німеччини та Франції за підтримку української сторони. Водночас він відзначив необхідність активізації роботи ТКГ та виступив за ухвалення Плану дій, який підготувала українська сторона.

“Документ має назву „План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей“. Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату”, — заявив Єрмак.

Андрій Єрмак зауважив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

“Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа”, — повідомили в Офісі Президента України.

Як повідомляв УНН, українська делегація у ТКГ напередодні заявила, що вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі.

Минулого тижня українська делегація у ТКГ оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”, який, зокрема, передбачає низку кроків, що дозволять проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

Українські Національні Новини

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