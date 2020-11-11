Україна у ТКГ закликала до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки"

"Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи та окреслення політико-дипломатичних шляхів щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 11 листопада під час засідання Тристоронньої контактної групи глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.