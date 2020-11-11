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Україна у ТКГ закликала до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки"

Україна у ТКГ закликала до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

"Українська делегація вважає дуже важливим провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б стала потужним імпульсом для підведення підсумків проведеної за рік роботи та окреслення політико-дипломатичних шляхів щодо подальшого їх виконання", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський анонсував переговори радників "нормандської четвірки" на 13 листопада

Як повідомляв УНН, 11 листопада під час засідання Тристоронньої контактної групи глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

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