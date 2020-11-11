Украина в ТКГ призвала до конца года провести встречу "нормандской четверки"

"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандской формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 11 ноября во время заседания Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.