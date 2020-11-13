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Кравчук не може сказати, коли ТКГ повністю опрацює "План дій" по Донбасу

Кравчук не може сказати, коли ТКГ повністю опрацює "План дій" по Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Політичну підгрупу в межах Тристоронньої контактної групи попросили зробити єдиний план з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, який стане дорожньою картою. Але коли вони це зроблять, важко сказати, адже робота дуже велика. Про це в інтерв’ю ТСН розповів перший президент України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає УНН.

“Попросили політичну підгрупу в межах ТКГ зробити єдиний план з усіх цих планів. В одному випадку це називається дорожньою картою, в іншому — план, назва не має принципового значення. Цей єдиний спільний план ми будемо розглядати на засіданні ТКГ і приймати рішення. Такий фінал. А коли вони зроблять це? Важко сказати, робота дуже велика, яка включає не тільки припинення військових дій, а й роззброєння, демілітаризацію, проведення виборів, формування там української виконавчої і інших гілок влади… Це величезний комплекс безпекових, політичних, економічних, соціальних і духовних заходів”, - сказав Леонід Кравчук.

Він зазначив, що зараз в ТКГ є не тільки український план.

“Є російський план, є напрацювання в ОРДЛО, є, власне кажучи, дорожня карта Нормандського формату і політичних радників Нормандського формату — четвірки. Тобто, за всі ці роки напрацьовано дуже багато різних документів, які спрямовані на одну мету — врегулювання військової ситуації на Донбасі. І були такі документи, які нам запам’яталися. Ну, скажімо, документ, прийнятий у 2015 році — це Комплекс заходів (Мінські домовленості - ред.). Цей документ був підписаний за президентства Петра Порошенка і одне положення дуже всім запам’яталося — порядок дій на непідконтрольній Україні території. А саме, що спочатку: вибори, а потім контроль над кордоном і встановлення української влади, чи спочатку контроль над кордоном, встановлення там української влади, а вже потім вибори? В цьому документі записано, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном”, - додав Кравчук.

За його словами, це рішення є головним гальмом для будь-якого руху вперед.

“Російська сторона, щойно відбуваються якісь спроби пошуку можливих форм дій, які б сприяли точному вирішенню будь-яких питань, одразу нагадує нам, що ми маємо керуватися Мінськими домовленостями. Тут постає головне запитання, адже цих угод не одна, їх багато, а вони беруть тільки одну, яка розглянута і загалом схвалена Радою безпеки ООН”, - зазначив Леонід Кравчук.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український "План“ взятий за основу.

Минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.

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