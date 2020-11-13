Кравчук не может сказать, когда ТКГ полностью обработает "План действий" по Донбассу

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ
13:46 • 9059 просмотра

Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 22608 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 52725 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 54601 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 75118 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 94212 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 98610 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100806 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114228 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115274 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 101294 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 69899 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 89553 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 100174 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 51423 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ

Законопроект Гетманцева о ФГВФО может сорвать сотрудничество Украины с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 9151 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 52762 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 362021 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 313536 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 467442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 123236 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 201119 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 228337 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 207390 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 293401 просмотра
Актуальное
Кравчук не может сказать, когда ТКГ полностью обработает "План действий" по Донбассу

Кравчук не может сказать, когда ТКГ полностью обработает "План действий" по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 12037 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Политическую подгруппу в рамках Трехсторонней контактной группы попросили сделать единый план из всех планов по Донбассу, появившихся за 5 лет, который станет дорожной картой. Но когда они это сделают, трудно сказать, ведь работа очень большая. Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Попросили политическую подгруппу в рамках ТКГ сделать единый план из всех этих планов. В одном случае это называется дорожной картой, в другом - план, название не имеет принципиального значения. Этот единственный общий план мы будем рассматривать на заседании ТКГ и принимать решения. Такой финал. А когда они сделают это? Трудно сказать, работа очень большая, которая включает в себя не только прекращение военных действий, но и разоружение, демилитаризацию, проведение выборов, формирование там украинской исполнительной и других ветвей власти... Это огромный комплекс по безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что сейчас в ТКГ есть не только украинский план.

"Есть российский план, есть наработки в ОРДЛО, есть, собственно говоря, дорожная карта Нормандского формата и политических советников Нормандского формата - четверки. То есть, за все эти годы наработано очень много различных документов, которые направлены на одну цель - урегулирование военной ситуации на Донбассе. И были такие документы, которые нам запомнились. Ну, скажем, документ, принятый в 2015 году - это Комплекс мероприятий (Минские договоренности - ред.). Этот документ был подписан во время президентства Петра Порошенко, и одно положение очень всем запомнилось - порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала выборы, а затем контроль над границей и установление украинской власти, сначала контроль над границей, установление там украинской власти, а уже потом выборы? В этом документе записано, что сначала выборы, а затем контроль над границей", - добавил Кравчук.

По его словам, это решение является главным тормозом для любого движения вперед.

"Российская сторона, только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться Минскими договоренностями. Здесь возникает главный вопрос, ведь этих соглашений не одно, их много, а они берут только одно, которое рассмотрено и в целом одобрено Советом безопасности ООН", - отметил Леонид Кравчук.

Напомним, 10 ноября на заседании политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы