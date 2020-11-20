МінТОТ: процес реінтеграції Донбасу розглядається виключно у комплексі з Кримом

“Логіка необхідності об’єднання кейсів Донбасу та Криму була покладена в основу переформатування структури нашого Міністерства. Ми відійшли від регіональних директоратів, або департаментів, як це було раніше, коли існували окремі напрямки щодо Криму і окремо щодо Донецька з Луганськом. Тепер коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас. Саме об’єднання цих двох кейсів дає нам у майбутньому перевагу у напрямку деокупації цих територій”, — зазначив Яременко.

Він наголосив, що "питання повернення Донбасу на порядку денному разом із Кримом", повідомили у міністерстві.

“Звісно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу потребуватиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів. РФ буде намагатись це використати у своїх інтересах для того, аби відвернути увагу від питання Криму задля легітимізації окупації українського півострова”, — вважає Яременко.

Він зазначив, що Мінреінтеграції постійно наголошує на необхідності проведення безпечної реінтеграції, що означає вирішення питань безпеки як перший крок до подальшого врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що від початку збройної агресії 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації.

Зазначимо, питанням мирного врегулювання конфлікту на Донбасі займаються у Нормандському (Україна, Росія, Німеччина, Франція) та у Мінському форматі на переговорах у Тристоронній контактній групі, де очільник Мінреінтеграції Олексій Резніков обіймає посаду першого заступника голови української делегації.

Нещодавно українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила “План дій щодо Донбасу” і назвала його основні 5 пунктів. Наразі у ТКГ працюють над єдиним планом з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, що і стане дорожньою картою, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Тим часом у Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над "Планом дій щодо Донбасу".

Також керівництво України оголосило про створення міжнародного майданчику, який опікуватиметься проблемами Криму — Кримської платформи. Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

Кримська платформа має працювати на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС та міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перший саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року у Києві.