МинВОТ: процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вопрос возвращения временно оккупированных территорий - полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей - рассматривается исключительно как единое целое. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего Министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - отметил Яременко.

Он отметил, что "вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом", сообщили в министерстве.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - считает Яременко.

Он отметил, что Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции, что означает решение вопросов безопасности как первый шаг к дальнейшему урегулированию конфликта.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что с начала вооруженной агрессии 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации.

Отметим, вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе занимаются в Нормандскои (Украина, Россия, Германия, Франция) и в Минском формате на переговорах в Трехсторонней контактной группе, где глава Минреинтеграции Алексей Резников занимает должность первого заместителя председателя украинской делегации.

Недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила "План действий по Донбассу" и назвала его основные 5 пунктов. Сейчас в ТКГ работают над единым планом из всех планов по Донбассу, возникших за 5 лет, что и станет дорожной картой, отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Между тем в Нормандской формате договорились ускорить работу над "Планом действий по Донбассу".

Также руководство Украины объявило о создании международного площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первый саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года в Киеве.

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