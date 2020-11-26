В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 230 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрировано 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил утром, 26 ноября, так называемый российский "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии", информирует УНН.
"Из общего количества больных 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 - среди контактных ранее зарегистрированных случаев. Выздоровели за весь период - 10 565 человек", - говорится в сообщении.
Указывается, что 34 случая выявлены в безсимптомной форме.
По последним данным так называемого "крымского Минздрава", умерли от коронавируса 258 человек. В Севастополе, по информации местной "власти", на COVID-19 заболело 4037 человек, выздоровели 3470 человек, 109 умерли.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации правозащитников, Россия продолжает милитаризацию детей в оккупированном Крыму, несмотря на пандемию.
Напомним, в Украине, по состоянию на 8:00 26 ноября, уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 15 331.