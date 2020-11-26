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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 20940 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 70845 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109072 просмотра

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В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 230 случаев коронавируса

В оккупированном Крыму за сутки обнаружили более 230 случаев коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрировано 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил утром, 26 ноября, так называемый российский "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Из общего количества больных 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 - среди контактных ранее зарегистрированных случаев. Выздоровели за весь период - 10 565 человек", - говорится в сообщении.

Указывается, что 34 случая выявлены в безсимптомной форме.

По последним данным так называемого "крымского Минздрава", умерли от коронавируса 258 человек. В Севастополе, по информации местной "власти", на COVID-19 заболело 4037 человек, выздоровели 3470 человек, 109 умерли.

Как сообщалось ранее в УНН, по информации правозащитников, Россия продолжает милитаризацию детей в оккупированном Крыму, несмотря на пандемию.

Напомним, в Украине, по состоянию на 8:00 26 ноября, уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 15 331.

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