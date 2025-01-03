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В окупованій Макіївці росіяни відкрили черговий молодіжний пропагандистський центр

В окупованій Макіївці росіяни відкрили черговий молодіжний пропагандистський центр

Київ • УНН

 • 78656 перегляди

У Макіївці росіяни створили молодіжний центр для підготовки українців до служби в ЗС рф. Окупанти навчають керуванню дронами та вивозять дітей до Росії для вступу в університети.

В окупованій Макіївці на Донеччині росіяни відкрили черговий молодіжний пропагандистський центр "Точка" для підготовки молоді до служіння у Збройних силах рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Кремль продовжує робити величезні вливання у пропагандистську роботу на тимчасово окупованих територіях України. Особливо серед молоді. Підтвердженням цього стало чергове відкриття "молодіжного центру "Точка" у тимчасово окупованій Макіївці. Головне завдання центру – підготовка молодих українців до служіння у ЗС рф,

- йдеться у повідомленні.

Зазначено, що для цього "волонтери" проходять навчальні курси управління БпЛА та тактичної медицини.

Доповнення

У ЦНС нагадали, що окрім організації таких "центрів", ворог продовжує вивозити українських дітей на навчання в росію. Так, за 2024 рік близько 3700 українських дітей з ТОТ Донеччини під патронатом кремлівського "руху перших" вивезли на екскурсію й консультацію щодо вступу до російських університетів.

Окупанти вивезли з Маріуполя до петербурга 119 школярів "на перевиховання" - Спротив03.01.25, 01:06 • 27525 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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