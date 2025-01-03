В оккупированной Макеевке россияне открыли очередной молодежный пропагандистский центр
Киев • УНН
В Макеевке россияне создали молодежный центр для подготовки украинцев к службе в ВС рф. Оккупанты обучают управлению дронами и вывозят детей в Россию для поступления в университеты.
В оккупированной Макеевке Донецкой области россияне открыли очередной молодежный пропагандистский центр "Точка" для подготовки молодежи к служению в Вооруженных силах рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Кремль продолжает делать огромные вливания в пропагандистскую работу на временно оккупированных территориях Украины. Особенно среди молодежи. Подтверждением этого стало очередное открытие "молодежного центра „Точка" во временно оккупированной Макеевке. Главная задача центра - подготовка молодых украинцев к служению в ВС рф,
Указано, что для этого "волонтеры" проходят учебные курсы управления БпЛА и тактической медицины.
Дополнение
В ЦНС напомнили, что кроме организации таких "центров", враг продолжает вывозить украинских детей на обучение в Россию. Так, за 2024 год около 3700 украинских детей с ВОТ Донетчины под патронатом кремлевского "движения первых" вывезли на экскурсию и консультацию по поступлению в российские университеты.
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