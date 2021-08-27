В Офісі Президента розповіли подробиці зустрічі Зеленського та Санду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В день незалежності Молдови президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з Президентом Республіки Маєю Санду. В Офісі президента підбили підсумки зустрічі двох лідерів, передає УНН.
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“Велика честь бути сьогодні тут. Для нас дуже важливі теплі, історичні, дружні, сусідські відносини з Молдовою”, — сказав Глава Української держави. Володимир Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.
“Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин”, — зазначив він.
Президент України також зауважив, що наша країна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.
“Ми раді бути на 30-річчі незалежності Республіки Молдова”, — сказав Володимир Зеленський.
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Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.
“Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання”, — наголосив Глава Української держави.
Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.
Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.
Володимир Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.
“Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску”, — зазначив Президент України.
Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі “Асоційованого тріо” для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.
Нагадаємо
Раніше Зеленський із запізненням прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.