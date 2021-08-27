В Офисе Президента рассказали подробности встречи Зеленского и Санду

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“Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой”, — сказал Глава Украинского государства. Владимир Зеленский отметил, что Украина считает Молдову важным партнером.

“Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов наших дружеских отношений”, — отметил он.

Президент Украины также отметил, что наша страна открыта к углублению отношений с Молдовой.

“Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова”, — сказал Владимир Зеленский.

Детали

Собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

“Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования”, — подчеркнул Глава Украинского государства.

Президенты положительно оценили работу, проведенную сторонами в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинском-молдавской государственной границе.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Владимир Зеленский поблагодарил Маю Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединения её к декларации.

“Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердила эту позицию и демонстрацию наших общиих стремлений противостоять внешнему давлению”, — отметил Президент Украины.

Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате “Ассоциированного трио” для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

Напомним

Ранее Зеленский с опозданием прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы.