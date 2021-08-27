Зеленський із запізненням прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови

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Київ • УНН

 • 18261 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нарешті зміг дістатись до столиці Молдови Кишинева, куди він раніше не зміг потрапити через негоду. Про це повідомили УНН у пресслужбі Глави держави.

Цитата:

“Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова. У межах робочого візиту Глава Української держави проведе двосторонні переговори з Президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій”, — повідомляє ОП у Telegram-каналі.

Додамо

Наразі у Кишиневі вже розпочались урочисті заходи з нагоди 30-річчя незалежності Молдови. Участь у них бере президент країни Майя Санду та її польський колега Анжей Дуда, як і румунський лідер Клаус Йоханніс.

Na zaproszenie Prezydent @sandumaiamd, w obchodach Dnia Niepodległości Mołdawii wraz z Prezydentem @AndrzejDuda uczestniczy także Prezydent Ukrainy @ZelenskyyUa oraz Prezydent Rumunii @KlausIohannis. pic.twitter.com/Z4icYFJo4j

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 27, 2021

Що було раніше

Зранку 27 серпня адміністрація президента Молдови Майї Санду повідомила, що програму урочистих заходів з нагоди 30-річчя незалежності Молдови перенесли на годину, так як запрошені президенти України Володимир Зеленський і Румунії Клаус Йоханніс затримуються через туман в аеропорту Кишинева.

Як стало відомо УНН, президентський борт через незадовільні погодні умови у Кишиневі вимушено сідав в аеропорту Одеси.

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