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Зеленский с опозданием прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы

Зеленский с опозданием прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы

Киев  •  УНН

 • 18243 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наконец смог добраться в столицу Молдовы Кишинева, куда он ранее не смог попасть из-за непогоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова. В рамках рабочего визита Глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций", - сообщает ОП в Telegram-канале.

Добавим

Сейчас в Кишиневе уже начались торжественные мероприятия по случаю 30-летия независимости Молдовы. Участие в них принимает президент страны Майя Санду и ее польский коллега Анджей Дуда, как и румынский лидер Клаус Йоханнис.

Na zaproszenie Prezydent @sandumaiamd , w obchodach Dnia Niepodległości Mołdawii wraz z Prezydentem @AndrzejDuda uczestniczy także Prezydent Ukrainy @ZelenskyyUa oraz Prezydent Rumunii @KlausIohannis . pic.twitter.com/Z4icYFJo4j

- Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 27, 2021

Что было ранее

Утром 27 августа администрация президента Молдовы Майи Санду сообщила, что программа торжественных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы перенесли на час, так как приглашенные президенты Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис задерживаются из-за тумана в аэропорту Кишинева.

Как стало известно УНН, президентский борт из-за неудовлетворительных погодных условий в Кишиневе вынужденно садился в аэропорту Одессы.

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