Через туман у Кишиневі літак з Зеленським мусив зробити зупинку в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президентський борт вимушено сідав в аеропорту Одеси через незадовільні погодні умови у Кишиневі. Наразі літак із Президентом Володимиром Зеленським на борту вже відлетів до Молдови. Про це УНН повідомили в пресслужбі Одеського аеропорту.
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“Президентський борт через погодні умови у Кишиневі вирушив до запасного аеропорту — аеропорту "Одеса“. Наразі погодні умови покращились, президентський борт відлетів”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Раніше адміністрація президента Молдови Майї Санду повідомила, що програму урочистих заходів з нагоди 30-річчя незалежності Молдови перенесли на годину, адже запрошені президенти України Володимир Зеленський і Румунії Клаус Йоханніс затримувалися через туман в аеропорту Кишинева.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 серпня, має взяти участь в урочистостях в Кишеневі з нагоди 30-річчя незалежності Молдови і проведе чотиристоронню зустріч з колегами з Румунії, Польщі та Молдови.