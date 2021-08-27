Через туман у Кишиневі літак з Зеленським мусив зробити зупинку в Одесі

Цитата:

“Президентський борт через погодні умови у Кишиневі вирушив до запасного аеропорту — аеропорту "Одеса“. Наразі погодні умови покращились, президентський борт відлетів”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Раніше адміністрація президента Молдови Майї Санду повідомила, що програму урочистих заходів з нагоди 30-річчя незалежності Молдови перенесли на годину, адже запрошені президенти України Володимир Зеленський і Румунії Клаус Йоханніс затримувалися через туман в аеропорту Кишинева.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 серпня, має взяти участь в урочистостях в Кишеневі з нагоди 30-річчя незалежності Молдови і проведе чотиристоронню зустріч з колегами з Румунії, Польщі та Молдови.



