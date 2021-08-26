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Сьогодні Зеленський прибуде до Кишинева на День незалежності Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 серпня, візьме участь в урочистостях в Кишеневі з нагоди 30-річчя незалежності Молдови і проведе чотиристоронню зустріч з колегами з Румунії, Польщі та Молдови. Про це повідомили в адміністрації президента країни, інформує УНН.

Деталі

Так, президент країни Майя Санду приймає в Кишиневі 26 і 27 серпня президентів Польщі, Румунії та України.

Напередодні до Молдови приїхав лідер польскої держави Анджей Дуда. Вже сьогодні, 27 серпня, президент Дуда, разом з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоганнісом та президент України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заходах, присвячених 30-річчю незалежності Республіки Молдова.

Троє глав держави разом з президентом Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях, організованих на площі Великих національних зборів з нагоди трьох десятиліть незалежності Республіки Молдова.

Згодом відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також багатостороння зустріч чотирьох президентів. Наприкінці будуть зроблені заяви для преси.

Нагадаємо

Президент Молдови Майя Санду відвідувала Київ 23 серпня і взяла участь в установчому саміті “Кримської платформи”.

24 серпня Україна святкувала 30-річчя Незалежності. Участь у параді з нагоди Дня Незалежності України взяли військові Молдови.

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