Україна святкує 30-річчя Незалежності: програма заходів у столиці

Акт проголошення незалежності від 24 серпня було підтверджено більшістю голосів на грудневому всеукраїнському референдумі 1991 року. Саме це стало підставою для остаточного визначення святкової дати депутатами першого скликання. Вперше у серпні День незалежності Україні було відзначено у 1992.

З того часу весь український народ традиційно з урочистостями відзначає це свято 24 серпня.

Програма заходів у Києві

Святкування 30-річчя від Дня Незалежності України в Києві почнеться з покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників війни на Донбасі.

О 10:00 на Хрещатику відбудеться військовий парад. Він вперше почнеться спільним виносом державного прапора України — українськими військовими і представниками країн-партнерів України, що засвідчить їхню підтримку української незалежності.

Перед проходом Збройних Сил України відбудеться театралізований перформанс «ДНК» (День народження країни), який покаже історичні віхи України від епохи Київської Русі до новітньої історії України. Театралізоване дійство супроводжуватиметься спеціально написаною музичною темою і звуковим дизайном.

О 13:00 в центрі Києва пройде Марш Захисників України. Ветерани та волонтери зберуться в парку імені Тараса Шевченка та організованими колонами пройдуть за наступним маршрутом: Бессарабська площа — вулиця Хрещатик — Майдан Незалежності.

О 14:00 відбудеться річковий парад на Дніпрі. Він пройде в районі Річкового вокзалу і Труханового острова. Заплановано урочисте проходження катерів і проліт авіації, а вкінці артилерійський салют з Труханового острова.

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Протягом усього дня у всіх районах Києва будуть проходити мистецькі, спортивні та культурні заходи.

У парку Володимирська гірка відбудеться Всеукраїнський фестиваль Живий словник незалежності, під час якого планується пряме включення регіонів, дискусії, патріотичні майстер-класи, флешмоби, презентації молодіжних ініціатив, VR-батли, краєзнавчий квест Київ епохи незалежності і вечірня кінофест-презентація короткометражного кіно від молодих українських режисерів.

На території парку культури і відпочинку Гідропарк відбудеться відкритий турнір спортивного клубу Майстер з настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів до Дня Незалежності України.

На території Національного комплексу Експоцентр України пройде Забіг у вишиванках.

О 17:00 на честь 30-річчя Незалежності України відбудеться концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. Він пройде на Площі Конституції в супроводі Національного симфонічного оркестру України, диригент-маестро Марчелло Рота і Національного хору імені Верьовки. Участь у концерті візьмуть українські зірки.

Вкінці дня на НСК Олімпійський відбудеться концерт "Незалежність в нашій ДНК". День незалежності країни", який розпочнеться о 21:00. У святковому шоу візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр.

Нагадаємо

У Києві на День Незалежності України заплановане перекриття вулиць. Українців попередили про заборону польотів на час святкування Дня незалежності.