Українців попередили про заборону польотів на час святкування Дня незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Управління державної охорони України попередило пілотів та власників безпілотних літальних апаратів про заборону польотів на час проведення репетицій та під час святкування 30-ї річниці Незалежності України, передає УНН.
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“Буде здійснюватися моніторинг повітряного простору з використанням засобів радіоелектронної боротьби (придушення). Будьте відповідальними не наражайте свою техніку, себе та оточуючих на небезпеку”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Ознайомитися з картою зони заборон та обмежень використання повітряного простору можна на цьому сайті.
Доповнення
У День Незалежності в зв’язку з проведенням параду перекриють центр Києва.
На параді на честь Дня Незалежності серед колон Збройних сил України пройде новітній український танк “Оплот”.