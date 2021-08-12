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У День незалежності по Хрещатику проїдеться новенький бойовий "Оплот"

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Харківський Завод імені Малишева вчасно виготовив танк “Оплот”. Він візьме участь в параді до 30-ї річниці Незалежності України 24 серпня. Про це йдеться в релізі державного концерну “Укроборонпром”, передає УНН.

Деталі

Так, за даними ДК, Державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева”, яке входить до складу Укроборонпрому, вчасно виготовило бойову машину, яку замовила компанія “Укрспецекспорт”.

Новий танк демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, зокрема іноземним, йдеться у релізі.

Цитата

“Уперше новий „Оплот“ можна буде побачити наживо під час військового параду до 30-річчя незалежності України, що відбудеться 24 серпня у Києві”, — повідомили в Укроборонпромі.

Додамо

У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше ніж 5 тисяч одиниць особового складу та 400 одиниць озброєння та техніки.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

Раніше сьогодні міністр оборони Андрій Таран повідомив, що цього року на річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів.

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