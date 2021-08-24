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Украина празднует 30-летие Независимости: программа мероприятий в столице

Украина празднует 30-летие Независимости: программа мероприятий в столице

Киев  •  УНН

 • 111346 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня Украина отмечает юбилей своей независимости - 30 лет. По этому случаю в столице запланирован ряд торжественных событий с международными гостями. Об этом сообщает УНН.

Акт провозглашения независимости от 24 августа было подтверждено большинством голосов на декабрьском всеукраинском референдуме 1991 года. Это послужило основанием для окончательного определения праздничной даты депутатами первого созыва. Впервые в августе День независимости Украины было отмечено в 1992.

С тех пор весь украинский народ традиционно с торжествами отмечает этот праздник 24 августа.

Программа мероприятий в Киеве

Празднование 30-летия со Дня Независимости Украины в Киеве начнется с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны в Донбассе.

В 10:00 на Крещатике состоится военный парад. Он впервые начнется общим выносом государственного флага Украины - украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины, что засвидетельствует их поддержку украинской независимости.

Перед проходом Вооруженных Сил Украины состоится театрализованный перформанс «ДНК» (День рождения страны), который покажет исторические вехи Украины от эпохи Киевской Руси до новейшей истории Украины. Театрализованное действо будет сопровождаться специально написанной музыкальной темой и звуковым дизайном.

В 13:00 в центре Киева пройдет Марш защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Независимости.

В 14:00 состоится речной парад на Днепре. Он пройдет в районе Речного вокзала и Труханова острова. Запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, а в конце артиллерийский салют из Труханова острова.

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В течение всего дня во всех районах Киева будут проходить художественные, спортивные и культурные мероприятия.

В парке Владимирская горка состоится Всеукраинский фестиваль Живой словарь независимости, в ходе которого планируется прямое включение регионов, дискуссии, патриотические мастер-классы, флешмобы, презентации молодежных инициатив, VR-батлы, краеведческий квест Киев эпохи независимости и вечерняя кинофест-презентация короткометражного кино от молодых украинских режиссеров.

На территории парка культуры и отдыха Гидропарк состоится открытый турнир спортивного клуба Мастер по настольному теннису среди ветеранов, а также массовый заплыв на 500 метров ко Дню Независимости Украины.

На территории Национального комплекса Экспоцентр Украины пройдет Забег в вышиванках.

В 17:00 в честь 30-летия Независимости Украины состоится концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Он пройдет на Площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины, дирижер-маэстро Марчелло Рота и Национального хора имени Веревки. Участие в концерте примут украинские звезды.

В конце дня на НСК Олимпийский состоится концерт "Независимость в нашей ДНК". День независимости страны ", который начнется в 21:00. В праздничном шоу примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Напомним

В Киеве на День Независимости Украины запланировано перекрытие улиц. Украинцев предупредили о запрете полетов на время празднования Дня независимости.

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