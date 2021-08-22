У День Незалежності частину країни накриють грози

Деталі

Завтра, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. 24 серпня у західній частині, вдень і в більшості північних областей грозові дощі, у західній частині вночі місцями значні дощі. 25 серпня в Україні, крім півдня та сходу, невеликі дощі з грозами.

Температура вночі 9-16°, на узбережжі морів 17-19°; вдень 21-27°; 24-25 серпня на півдні та сході країни до 30°, в західних, 25 серпня і в північних областях 17-22°.