В День Независимости часть страны накроют грозы

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109939 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128159 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131883 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193095 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 227862 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140212 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132202 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

 • 29743 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Завтра, 23 августа, значительных осадков не ожидается, а вот 24 августа в отдельных регионах возможны дожди и грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Детали

Завтра, по прогнозам синоптиков, без осадков, только днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. 24 августа во западной части, днем и в большинстве северных областей грозовые дожди, в западной части ночью местами значительные дожди. 25 августа в Украине, кроме юга и востока, небольшие дожди с грозами.

Температура ночью 9-16°, на побережье морей 17-19°; днем 21-27°; 24-25 августа на юге и востоке страны до 30°, в западных, 25 августа и в северных областях 17-22°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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