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Парад до 30-річчя Незалежності України: яку військову техніку та авіацію показали партнери

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У вівторок у Києві відбувся грандіозний військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України. Окрім українських військових сил та техніки, участь у ньому брали і представники військових сил партнерів. Про те, що саме показали партнери на заході, інформує УНН.

Деталі

Після колони української військової техніки Хрещатиком проїхала механізована колона Сил Спеціальних операцій ЗС Словацької Республіки. Країну представляв 5-й полк спеціального призначення. Зокрема, можна було побачити військових на армійських квадроциклах.

Після цього у небі показалась авіація країн-партнерів.

Так, над Хрещатиком пролетіли багатоцільові вертольоти UH60M Black Hawk ЗС Словацької Республіки, а також транспортники C-27 J Spartan повітряних сил країни.

Після цього, у небі можна було побачити багатофункціональні легкі винищувачі ВПС Польщі F16 Fighting Falcon.

В урочистому закритті параду взяли участь багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії.

Також зазначимо, що військовослужбовці країн-партнерів взяли участь і в урочистій ході. Зокрема, це сили наступних бригад:

  • Військовослужбовці броньованого кавалерійського розвідувального полку першої бронетанкової піхотної бригади Королівських збройних сил Великої Британії;
  • Підрозділ 2-ї піхотної бригади Західного командування сил оборони Грузії;
  • 2-й батальйон Королівської гвардії ЗС Королівства Данія;
  • Гвардійський батальйон Естонії;
  • Військовослужбовці військової тренувальної місії ЗС Канади в Україні (UNIFIER);
  • Батальйон штабу Латвійських Національних Збройних Сил;
  • Рота почесної варти Литовського батальйону ім. Великого Князя Гедімінаса;
  • Група роти почесної варти національної армії Республіки Молдова;
  • Парадний розрахунок ЗС Словацької Республіки - військові почесної варти та сил спеціальних операцій;
  • Гвардійський єгерський полк ЗС Фінляндії;
  • Батальон почесної варти ЗС Чеської Республіки;
  • Гвардійський полк та Королівська рота ЗС Швеції;
  • 81-а страйкерська бригадна бойова група армії США;
  • Прапороносна бригада ЛитПолУкрБриг.

Що було раніше

Раніше у Києві відбувся військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України. На завершення параду, група винищувачів Міг-29 у супроводі винищувачів Королівських ВПС Великої Британії запустила сигнальні ракети, дим яких мав кольори державного прапора України.

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