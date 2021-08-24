Парад до 30-річчя Незалежності України: яку військову техніку та авіацію показали партнери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У вівторок у Києві відбувся грандіозний військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України. Окрім українських військових сил та техніки, участь у ньому брали і представники військових сил партнерів. Про те, що саме показали партнери на заході, інформує УНН.
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Після колони української військової техніки Хрещатиком проїхала механізована колона Сил Спеціальних операцій ЗС Словацької Республіки. Країну представляв 5-й полк спеціального призначення. Зокрема, можна було побачити військових на армійських квадроциклах.
Після цього у небі показалась авіація країн-партнерів.
Так, над Хрещатиком пролетіли багатоцільові вертольоти UH60M Black Hawk ЗС Словацької Республіки, а також транспортники C-27 J Spartan повітряних сил країни.
Після цього, у небі можна було побачити багатофункціональні легкі винищувачі ВПС Польщі F16 Fighting Falcon.
В урочистому закритті параду взяли участь багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії.
Також зазначимо, що військовослужбовці країн-партнерів взяли участь і в урочистій ході. Зокрема, це сили наступних бригад:
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- Військовослужбовці броньованого кавалерійського розвідувального полку першої бронетанкової піхотної бригади Королівських збройних сил Великої Британії;
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- Підрозділ 2-ї піхотної бригади Західного командування сил оборони Грузії;
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- 2-й батальйон Королівської гвардії ЗС Королівства Данія;
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- Гвардійський батальйон Естонії;
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- Військовослужбовці військової тренувальної місії ЗС Канади в Україні (UNIFIER);
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- Батальйон штабу Латвійських Національних Збройних Сил;
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- Рота почесної варти Литовського батальйону ім. Великого Князя Гедімінаса;
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- Група роти почесної варти національної армії Республіки Молдова;
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- Парадний розрахунок ЗС Словацької Республіки - військові почесної варти та сил спеціальних операцій;
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- Гвардійський єгерський полк ЗС Фінляндії;
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- Батальон почесної варти ЗС Чеської Республіки;
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- Гвардійський полк та Королівська рота ЗС Швеції;
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- 81-а страйкерська бригадна бойова група армії США;
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- Прапороносна бригада ЛитПолУкрБриг.
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Що було раніше
Раніше у Києві відбувся військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України. На завершення параду, група винищувачів Міг-29 у супроводі винищувачів Королівських ВПС Великої Британії запустила сигнальні ракети, дим яких мав кольори державного прапора України.