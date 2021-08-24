День Незалежності: у Києві завершився військовий парад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі Києва завершився військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України, повідомляє кореспондент УНН.
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Так, на завершення параду, група винищувачів Міг-29 у супроводі багатоцільових винищувачів четвертого покоління Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії запустила сигнальні ракети, дим яких мав кольори державного прапора України.
Після цього прозвучала пісня Тараса Петриненка "Україна" у виконанні малої дівчинки.
Зазначимо, що перед завершенням параду, у небі над Хрещатиком пролетіла військова авіація країн-партнерів, що приймали участь у заходах.
Додамо
Раніше у межах параду до Дня Незалежності вулицею Хрещатик проїхала військова техніка.
Також над центром міста пролетіла авіація. Зокрема, участь у військовому параді взяла українська авіація Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.