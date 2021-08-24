Парад до 30-річчя Незалежності: стартував святковий проліт авіації

Деталі

Зокрема, участь у військовому параді приймає українська авіація Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП "Антонов" і держав-партнерів.

Участь у параді бере також найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", спроектований і побудований на ДП "Антонов".

Відкрила повітряний парад армійська авіація Сухопутних військ Збройних сил України. У небі прололетіли і вертольоти MI-8 11-ої окремої бригади армійської авіації “Херсон", група вертольотів Мі-24 16-ої окремої бригади армійської авіації “Броди”.

У київському небі також пролетів і підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування 10-ої окремої авіаційної бригади та інші.

Додамо

Перед цим під час параду до 30-ї річниці Незалежності України відбулося урочисте проходження військ - орієнтовно з 11 години.