Парад до 30-річчя Незалежності: розпочалося урочисте проходження військ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Урочисте проходження військ стартувало під час параду до 30-ї річниці Незалежності України, повідомляє УНН.
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Так, військова хода стартувала після 11:00.
Першою стартувала піша колона, зокрема, й ветерани АТО/ООС. Попереду парадних розрахунків йшли прапороносці з розгорнутим державним прапором України.
Цього року у військовому параді беруть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. До слова, вперше беруть участь у параді на День Незалежності службові собаки.
На параді на Хрещатику цього року три колони — піша, повітряна і механізована.
Додамо
З переліком усіх урочистих заходів, запланованих в столиці 24 серпня, можна ознайомитись тут.