Парад до 30-річчя Незалежності: розпочалося урочисте проходження військ

Деталі

Так, військова хода стартувала після 11:00.

Першою стартувала піша колона, зокрема, й ветерани АТО/ООС. Попереду парадних розрахунків йшли прапороносці з розгорнутим державним прапором України.

Цього року у військовому параді беруть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. До слова, вперше беруть участь у параді на День Незалежності службові собаки.

На параді на Хрещатику цього року три колони — піша, повітряна і механізована.

Додамо

З переліком усіх урочистих заходів, запланованих в столиці 24 серпня, можна ознайомитись тут.