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Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск

Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск

Киев  •  УНН

 • 22014 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Торжественное прохождение войск началось во время парада к 30-й годовщине Независимости Украины, сообщает УНН.

Детали

Так, прохождение войск стартовала после 11:00.

Первой стартовала пешая колонна, в том числе и ветераны АТО/ООС. Впереди парадных расчетов шли знаменосцы с развернутым государственным флагом Украины.

В этом году в военном параде принимают участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. К слову, впервые принимают участие в параде в День Независимости служебные собаки.

На параде на Крещатике в этом году три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

Добавим

С перечнем всех торжественных мероприятий, запланированных в столице 24 августа, можно ознакомиться здесь.

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