Парад до Дня Незалежності: Хрещатиком поїхала військова техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У межах параду до Дня Незалежності вулицею Хрещатик проїхала військова техніка, пише УНН.
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У складі механізованої колони представлені найсучасніші зразки озброєння військової та спеціальної техніки сил і оборони.
Першим на Майдан Незалежності виїхав підрозділ тактичних бойових колісних машин “Онцилла”, яка призначена для виконання завдань із патрулювання.
Наступними були бронетранспортери БТР 4-Е 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка.
Слідом головною площею столиці рухався десантно-штурмовий підрозділ десантно-штурмової бригади на бронетранспортерах “3-ДА”.
Наступним йшов підрозділ броньованих автомобілей “Козак 2М-1”, які передбачені для перевезення бойового складу в польових умовах. Після нього - підрозділ 36-ї бригади морської піхоти на спеціалізованих броньованих автомобілях “Козак-2”.
На Хрещатику проїхав і підрозділ мобільних мінометних установок “Барс-8”. На столичному Майдані також проїхали бойові машини піхоти “BMW-1ТС” 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”.
Центром Києва рухався і підрозділ танків 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка. Наступною була танкова рота 53-ї окремої бригади ім. князя Володимира Мономаха.
Хрещатиком також проїхав протитанковий підрозділ на спеціалізованих броньованих автомобілях “Варта”, оснащений переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.
На Майдан Незалежності виїхали і самохідні вогневі установки “Бук-М1”, батарея тактичних зенітних ракетних комплексів “9К-330 Тор”.
Також на параді показали РСЗВ "Вільха" та береговий мобільний ракетний комплекс "Нептун".
На Хрещатику також показали безпілотники. Це - зведений розвідувальний підрозділ, озброєний вітчизняними безпілотними авіаційними комплексами “БТ-2”, “Лелека-100”, “Фурія” та ударним безпілотним авіаційним комплексом “Байрактар”.
Також пройшла військова техніка сил підтримки Збройних сил України. Це багатофункціональні роботизовані платформи, комплекси електронної радіоборотьби “Буковель”, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN TPQ-49 AN TPQ-36.
У складі цієї механізованої колони також була техніка Медичних сил ЗСУ. Це бронетранспортери, санітарні автомобілі “Hummer”. За їх допомогою на Сході України врятовано життя більше 2 тисяч українських бійців.
Майданом рухався і зведений підрозділ засобів зв’язку рухомого пункту управління. До складу входять командно-штабні машини, автоматизованний антенний комплекс.
Проїхала і спеціальна техніка логістичного забезпечення військ. Це броньовані ремонтні машини, транспортні тягачі, автоцистерни.
Після цього на головну площу столиці виїхала техніка ДСНС - це польові, комплексні, апаратні Д14-МУ.
Додамо
До цього повітряний військовий парад відбувся у центрі столиці у межах святкування 30-річчя Незалежності України.