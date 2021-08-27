У Кишиневі перенесли заходи до 30-річчя незалежності: Зеленський і Йоханніс спізнюються
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Програму урочистих заходів з нагоди 30-річчя незалежності Молдови перенесли на годину, так як запрошені президенти України Володимир Зеленський і Румунії Клаус Йоханніс затримуються через туман в аеропорту Кишинева. Про це повідомляє адміністрація президента Молдови Майї Санду, передає УНН.
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“Програма святкових заходів, присвячених 30-річчю Незалежності, переноситься приблизно на годину. Затримка викликана густим туманом над аеропортом Кишинева, який не дозволив своєчасно приземлитися літакам президентів Клауса Іоанніса і Володимира Зеленського”, — йдеться в повідомленні.
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Згідно з програмою, з 8:30 до 9:50 пройшло покладання квітів, а о 10:00 повинна була початися церемонія відкриття свята “Суверенна Молдова”.
В урочистостях братимуть участь президент Румунії Клаус Йоханніс, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда.