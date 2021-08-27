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Зеленський закликав держави ЄС визнати європейську перспективу країн “Асоційованого тріо”

Зеленський закликав держави ЄС визнати європейську перспективу країн “Асоційованого тріо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Визнання європейської перспективи держав “Асоційованого тріо” має стати важливим шляхом до набуття цими трьома країнами (Україною, Молдовою та Грузією) повноправного членства в ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“19 липня президенти України, Молдови та Грузії започаткували проект "Асоційоване тріо“, який має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в ЄС. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів держав-членів ЄС. На цьому шляху важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав "Асоційованого тріо“. Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо”, — сказав Зеленський.

Деталі

Глава держави заявив, що вдячний президенту Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку у двосторонній декларації з Україною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Декларація європейської перспективи для України: Польща показала, що підписали Зеленський і Дуда

“Я розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з президентом Румунії”, — додав він.

Додамо

Україна, Грузія та Молдова започаткували “Асоційоване тріо” у травні 2021 року. Новостворений формат передбачає посилену координацію міністерств закордонних справ у сфері європейської інтеграції.

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