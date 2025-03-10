В Одесі підлітка вбило струмом на даху електропотяга

В Одесі ввечері у неділю, 09 березня, двоє підлітків піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога, повідомляє УНН із посиланням на регіональне управління Нацполіції.

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Зазначається, що інцидент стався біля залізничної станції на Балтській дорозі. правоохоронцям повідомив перехожий.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики. Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції знову застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно, адже трумом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Нагадаємо

У січні у Київській області хлопець виліз на дах потяга, взявся рукою за струмоприймач та був уражений струмом. 14-річного неповнолітнього з опіками тіла було госпіталізовано до Броварської лікарні.

Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік