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В Одесі підлітка вбило струмом на даху електропотяга

Київ • УНН

 • 25165 перегляди

Двоє підлітків піднялися на нерухомий потяг біля залізничної станції на Балтській дорозі в Одесі, де їх вдарило струмом. Один з них загинув на місці, другому надається медична допомога.

В Одесі підлітка вбило струмом на даху електропотяга

В Одесі ввечері у неділю, 09 березня, двоє підлітків піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога, повідомляє УНН із посиланням на регіональне управління Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався біля залізничної станції на Балтській дорозі. правоохоронцям повідомив перехожий.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики. Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація

- йдеться у повідомленні.

У Нацполіції знову застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно, адже трумом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Нагадаємо

У січні у Київській області хлопець виліз на дах потяга, взявся рукою за струмоприймач та був уражений струмом. 14-річного неповнолітнього з опіками тіла було госпіталізовано до Броварської лікарні.

Трагедія на Київщині: під колесами електропотяга загинув чоловік19.02.25, 04:41 • 118901 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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