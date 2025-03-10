В Одессе подростка убило током на крыше электропоезда
Киев • УНН
Двое подростков поднялись на неподвижный поезд возле железнодорожной станции на Балтийской дороге в Одессе, где их ударило током. Один из них погиб на месте, второму оказывается медицинская помощь.
В Одессе вечером в воскресенье, 09 марта, двое подростков поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. Один из них погиб, второму оказывается помощь, сообщает УНН со ссылкой на региональное управление Нацполиции.
Детали
Указывается, что инцидент произошел возле железнодорожной станции на Балтской дороге. Правоохранителям сообщил прохожий.
На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация
В Нацполиции снова предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно, ведь ток может поразить не только при прикосновении, но и на расстоянии.
Напомним
В январе в Киевской области парень залез на крышу поезда, схватился рукой за токоприемник и был поражен током. 14-летнего несовершеннолетнего с ожогами тела госпитализировали в Броварскую больницу.
Трагедия на Киевщине: под колесами электропоезда погиб мужчина19.02.25, 04:41 • 118898 просмотров