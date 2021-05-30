В Одесі на стадіоні відкрили центр вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Одесі на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" відкрився центр вакцинації населення. Він працюватиме з 9:00 до 17:00, повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Одеської ОДА.
Деталі
Одеса приєдналась до трьох міст України, в яких відкрито Центри вакцинації від COVID-19.
Так, на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" центр вакцинації населення (ЦВН) працюватиме з 9.00 до 17.00.
Як відзначила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250-300. Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.
Роботу центру забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.
Доповнення
У столиці розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру.