В Одесі на стадіоні відкрили центр вакцинації

Деталі

Одеса приєдналась до трьох міст України, в яких відкрито Центри вакцинації від COVID-19.

Так, на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія" центр вакцинації населення (ЦВН) працюватиме з 9.00 до 17.00.

Як відзначила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва, очікувана кількість щеплень за один день, саме у цьому центрі – 250-300. Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Роботу центру забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Доповнення

У столиці розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру.