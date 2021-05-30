В Одессе на стадионе открыли центр вакцинации

Детали

Одесса присоединилась к трем городам Украины, в которых открыты Центры вакцинации от COVID-19.

Так, на территории стадиона Национального университета "Одесская юридическая академия" центр вакцинации населения (ЦВН) будет работать с 9.00 до 17.00.

Как отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева, ожидаемое количество прививок за один день, именно в этом центре - 250-300. Прививки вакциной Coronavac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время.

Работу центра будут обеспечивать медики одесского ЦПМСД №3.

Дополнение

В столице начал работу Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра.