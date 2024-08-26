В Одесі через ракетну атаку рф сталися перебої з водопостачанням - міськрада
Київ • УНН
Внаслідок ворожої ракетної атаки в Одесі знеструмлено об'єкти "Інфоксводоканалу". Без води залишились мешканці кількох районів міста та прилеглих сіл, можливі перебої в інших частинах Одеси.
Внаслідок ворожої ракетної атаки в Одесі знеструмлено об'єкти "Інфоксводоканалу". Без води залишились жителі кількох районів міста та прилеглих сіл, можливі перебої в інших частинах Одеси, повідомили в Одеській міськраді, пише УНН.
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"Внаслідок чергової ворожої ракетної атаки наразі залишаються знеструмленими деякі об’єкти "Інфоксводоканалу". Через це без водопостачання залишаються мешканці ж/м "Слобідка", сіл Нерубайське, Усатове, Велика Балка, НАТІ. Після відновлення енергоживлення водопостачання буде розпочато у найкоротший час. Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води у різних районах міста", - повідомили в Одеській міськраді у Telegram.
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