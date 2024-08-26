Через атаку рф на Одещині вже 7 постраждалих, у тому числі 2 дітей: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Одеській області постраждало семеро людей, включаючи двох дітей. Пошкоджено приватні будинки та автотранспорт, рятувальники усувають наслідки атаки.
Внаслідок ракетного удару російських військ по Одеській області постраждало семеро людей, включаючи двох дітей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до семи людей. У медзаклад в стані середнього ступеню важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки в Одеській області.
"Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Рятувальники усувають наслідки атаки росіян. Інформація по постраждалим уточнюється", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Ракетний удар рф по Одещині: 4 поранених, серед них дитина26.08.24, 11:07 • 27200 переглядiв