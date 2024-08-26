Из-за атаки рф в Одесской области уже 7 пострадавших, в том числе 2 детей: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Одесской области пострадали семь человек, включая двух детей. Повреждены частные дома и автотранспорт, спасатели устраняют последствия атаки.
В результате ракетного удара российских войск по Одесской области пострадало семь человек, включая двух детей, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате российской атаки по Одесской области возросло до семи человек. В медучреждение в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 60-летняя женщина. Также двое детей (10-летняя девочка и 8-летний мальчик) получили ушибы и ссадины
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области.
"Враг совершил ракетный удар по Одесской области. В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Спасатели устраняют последствия атаки россиян. Информация по пострадавшим уточняется", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Ракетний удар рф по Одещині: 4 поранених, серед них дитина26 августа 2024, 08:07 • 22934 просмотра