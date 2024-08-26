Ракетный удар рф по Одесской области: 4 раненых, среди них ребенок

Армия рф утром нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь - написал Кипер в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян, указал Кипер.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

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