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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар рф по Одесской области: 4 раненых, среди них ребенок

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 08:07  •  22984 просмотра

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Армия рф нанесла ракетный удар по Одесской области, ранив 4 человека, включая 10-летнего мальчика. Повреждены частные дома, автотранспорт и энергетическая инфраструктура, есть перебои с электроснабжением.

Армия рф утром нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области. Цель террористов - энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь

- написал Кипер в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян, указал Кипер. 

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

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Татьяна Краевская

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