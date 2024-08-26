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Ракетний удар рф по Одещині: 4 поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 27200 перегляди

Армія рф завдала ракетного удару по Одещині, поранивши 4 людей, включаючи 10-річного хлопчика. Пошкоджено приватні будинки, автотранспорт та енергетичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.

Армія рф вранці завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН

Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога

- написав Кіпер у Telegram.

За його словами, внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян, вказав Кіпер. 

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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