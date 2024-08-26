Ракетний удар рф по Одещині: 4 поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Армія рф завдала ракетного удару по Одещині, поранивши 4 людей, включаючи 10-річного хлопчика. Пошкоджено приватні будинки, автотранспорт та енергетичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.
Армія рф вранці завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога
За його словами, внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян, вказав Кіпер.
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15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди