Ракетний удар рф по Одещині: 4 поранених, серед них дитина

Армія рф вранці завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик, повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ціль терористів - енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога