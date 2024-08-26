В Одессе из-за ракетной атаки рф произошли перебои с водоснабжением - горсовет

В результате вражеской ракетной атаки в Одессе обесточены объекты «Инфоксводоканала». Без воды остались жители нескольких районов города и близлежащих сел, возможны перебои в других частях Одессы, сообщили в Одесском горсовете, пишет УНН.

Детали

«Вследствие очередной вражеской ракетной атаки пока остаются обесточенными некоторые объекты «Инфоксводоканала». Из-за этого без водоснабжения остаются жители ж/м «Слободка», сел Нерубайское, Усатово, Великая Балка, НАТИ. После восстановления энергопитания водоснабжение будет начато в кратчайшие сроки. Также в случае перебоев в энергоснабжении, возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города», - сообщили в Одесском горсовете в Telegram.

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