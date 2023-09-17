В очному форматі функціонує 607 шкіл на Одещині - заступник голови ОВА

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«З початку навчального року на території Одещини функціонує 607 шкіл, які працюють в очному форматі. Там є належні укриття. ОВА спільно з ДСНС здійснює відповідні перевірки даних навчальних закладів. Ми постійно працюємо над тим, щоб діти могли навчатися очно, і щоб їх безпеці нічого не загрожувало», - розповів він.

Загалом на території Одещини функціонує понад 1260 укриттів, продовжив Кропива.

«Вони використовуються для захисту дітей, що навчають в навчальних закладах вдень. А вночі є місцем, куди може можуть сховатися люди, яке перебуває неподалік», - додав він.

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