В очному форматі функціонує 607 шкіл на Одещині - заступник голови ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На території Одещини наразі функціонує 607 шкіл. Усі вони забезпечені укриттями. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» розповів заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива, передає УНН.
Цитата
«З початку навчального року на території Одещини функціонує 607 шкіл, які працюють в очному форматі. Там є належні укриття. ОВА спільно з ДСНС здійснює відповідні перевірки даних навчальних закладів. Ми постійно працюємо над тим, щоб діти могли навчатися очно, і щоб їх безпеці нічого не загрожувало», - розповів він.
Загалом на території Одещини функціонує понад 1260 укриттів, продовжив Кропива.
«Вони використовуються для захисту дітей, що навчають в навчальних закладах вдень. А вночі є місцем, куди може можуть сховатися люди, яке перебуває неподалік», - додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оксамитовий сезон на Одещині: в ОВА розповіли про "безпечні" пляжі