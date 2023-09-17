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В очном формате функционирует 607 школ в Одесской области - заместитель председателя ОГА

В очном формате функционирует 607 школ в Одесской области - заместитель председателя ОГА

Киев • УНН

 • 759151 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. На территории Одесской области сейчас функционирует 607 школ. Все они обеспечены укрытиями. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской ОГА Сергей Крапива, передает УНН.

Цитата

«С начала учебного года на территории Одесской области функционирует 607 школ, которые работают в очном формате. Там есть надлежащие укрытия. ОВА совместно с ГСЧС осуществляет соответствующие проверки данных учебных заведений. Мы постоянно работаем над тем, чтобы дети могли учиться очно, и чтобы их безопасности ничего не угрожало», - рассказал он.

В целом на территории Одесской области функционирует более 1260 укрытий, продолжил Кропива.

«Они используются для защиты детей, обучающихся в учебных заведениях днем. А ночью являются местом, куда может могут укрыться люди, находящиеся неподалеку», - добавил он.

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