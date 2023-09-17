Оксамитовий сезон на Одещині: в ОВА розповіли про "безпечні" пляжі

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«На Одещині діє шість пляжів, які забезпечені відповідними заходами безпеки.

Тому, користуючись нагодою, запрошуємо всіх відвідати Одеську область, яка завжди зустрічає гарним настроєм, теплою погодою і чудовим морем. І безпечними пляжами», - повідомив він.

Перевірка акваторії Чорного моря проводиться на постійній основі, продовжив Кропива.

«ОВА спільно з силами оборони постійно працює над тим, щоб жителі Одещини, гості Одещини отримували необхідний сервіс. І знали що є місця, де безпека забезпечена належним чином», - поінформував він.

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