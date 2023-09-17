Бархатный сезон в Одесской области: в ОВА рассказали о "безопасных" пляжах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Одессе стартовал бархатный сезон. Официально функционирует шесть пляжей, которые являются вполне безопасными. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Крапива, передает УНН.
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«В Одесской области действует шесть пляжей, которые обеспечены соответствующими мерами безопасности.
Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем всех посетить Одесскую область, которая всегда встречает хорошим настроением, теплой погодой и прекрасным морем. И безопасными пляжами», - сообщил он.
Проверка акватории Черного моря проводится на постоянной основе, продолжил Крапива.
«ОВА совместно с силами обороны постоянно работает над тем, чтобы жители Одесской области, гости Одесской области получали необходимый сервис. И знали что есть места, где безопасность обеспечена должным образом», - проинформировал он.
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