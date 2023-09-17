В Одесі відсьогодні курсуватиме громадський транспорт вночі

Відповідне доручення міській владі напередодні дав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Деталі

Громадський транспорт вночі курсуватиме за таким графіком:

- Трамвайний маршрут № 26/7 сполученням пл.Старосiнна - 11 ст. Люфсдорської дороги - відправлення від пл. Старосiнна до 11 ст. Люфсдорської дороги о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

- Трамвайний маршрут № 7 сполученням пл. Старосiнна - вул.Паустовського - відправлення від пл. Старосiнної до вул.Паустовського о 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

- Тролейбусний маршрут № 8 сполученням Залiзничний вокзал - завод Суперфосфатний - відправлення від Привокзальної площі 23.00, 00:30, 02:00, 03:30.

За словами очільника Одеської ОВА Кіпера, нові правили спростять поїздки людям, які приїжджають до Одеси міжнародними автобусними рейсами. До цього вони були змушені перебувати в автобусі або на території вокзалу до завершення комендантської години.

Нагадаємо

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер дозволив роботу закладів громадського харчування до 23:00,

а також доручив облаштувати міські пляжі для максимально безпечного відпочинку людей.