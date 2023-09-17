В Одессе с сегодняшнего дня будет курсировать общественный транспорт ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. КП «Одесгорэлектротранс» с 17 сентября 2023 года обеспечено передвижение транспорта в ночное время суток по городу, сообщает УНН со ссылкой на сообщение коммунального предприятия.
Соответствующее поручение городским властям накануне дал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Детали
Общественный транспорт ночью будет курсировать по такому графику:
- Трамвайный маршрут № 26/7 сообщением пл.Старосинная - 11 ст. Люфсдорской дороги - отправление от пл. Старосинная до 11 ст. Люфсдорской дороги в 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.
- Трамвайный маршрут № 7 сообщением пл. Старосинная - ул.Паустовского - отправление от пл. Старосинной до ул.Паустовского в 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.
- Троллейбусный маршрут № 8 сообщением Железнодорожный вокзал - завод Суперфосфатный - отправление от Привокзальной площади 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.
По словам главы Одесской ОВА Кипера, новые правила упростят поездки людям, которые приезжают в Одессу международными автобусными рейсами. До этого они были вынуждены находиться в автобусе или на территории вокзала до завершения комендантского часа.
Напомним
Ранее председатель Одесской ОВА Олег Кипер разрешил работу заведений общественного питания до 23:00,
а также поручил обустроить городские пляжи для максимально безопасного отдыха людей.