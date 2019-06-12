В НБУ пояснили інфляцію недостатньою пропозицією сирих продуктів харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "Інфляційному звіті" (квітень 2019 року). Це зумовлено насамперед стрімкішим, якщо порівняти з очікуваним, підвищенням цін на сирі продукти харчування внаслідок їх недостатньої пропозиції. Крім того, вищими темпами дорожчало паливо через складнощі з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії", - повідомили в НБУ.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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