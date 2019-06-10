У травні в Україні найбільше подорожчали фрукти

"На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 11,9%) подорожчали фрукти. На 1,7–0,7% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, цукор, овочі, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 2,5–0,2% – сало, молоко, рис, сири, сметана", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.