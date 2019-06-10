В мае в Украине больше всего подорожали фрукты

"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 1,7-0,7% выросли цены на мясо и мясопродукты , хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. в то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5-0,2% - сало, молоко, рис, сыры, сметана", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .