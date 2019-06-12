В НБУ объяснили инфляцию недостаточным предложением сырых продуктов питания

"Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в "Инфляционном отчете" (апрель 2019). Это обусловлено прежде всего стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения. Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России", - сообщили в НБУ.

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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